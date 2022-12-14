Казахстанский боец высказался о сопернике по Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец Артем Резников (23-6) поделился мнением о сопернике по полуфиналу гран-при АСА в легком весе Андрее Кошкине (22-8), сообщает Sports.ru.

Бой пройдет 23 декабря в Москве в рамках турнира ACA 140. В случае победы Резников в финале Гран-при встретится с российским бойцом Эдуардом Вартаняном.

"Это топовый боец. Просто я не ожидал, что он вновь спуститься до 70 килограммов. В целом, Кошкин очень хорошо себя зарекомендовал победами над сильными противниками, к тому же у него мало поражений, а те, которые имеются, были в поединках с лучшими бойцами. Проиграл Кошкин только Эдику Вартаняну, Али Багову и Устармагомеду Гаджидаудову. В бою я больше склоняюсь к борьбе и вижу слабые стороны противника именно в борьбе. В стойке Кошкин выиграл таких топовых ударников, как Мамашов и Абдулаев, поэтому не вижу смысла соглашаться на его правила в клетке", - заявил он.

Напомним, что призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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