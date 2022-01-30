Казахстанский боец UFC обратился к Арману Оспанову после неожиданного поражения в лиге Хабиба

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Морозов (17-5), выступающий в UFC, поддержал своего соотечественника Армана Оспанова (11-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оспанов с неожиданного поражения дебютировал в лиге Eagle FC, уступив техническим нокаутом французу Дилану Сальвадору (4-1).

"Вернешься сильнее, брат", - подписал он опубликованное фото в Instagram Stories.

Отметим, что для Сальвадора это был также дебют в лиге Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.

Для Оспанова это поражение стало пятым в карьере и вторым кряду, тогда как Сальвадор одержал четвертую победу, причем все досрочно.