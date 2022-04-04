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Казахстанский боец собрался отправить Емельяненко на пенсию

Казахстанский боец собрался отправить Емельяненко на пенсию
©instagram.com/egemberdiev__official/
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Евгений Егембердиев (12-4) вызвал на бой россиянина Александра Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Егембердиев оставил послание для Емельяненко у себя в Instagram.

"Для возвращения с удовольствием отправил бы дядю Сашу на пенсию. Что думаете, парни?" - обратился к Емельяненко казахстанец.

Егембердиев проводил свой последний бой в июле 2021 года. В титульном поединке за пояс чемпиона лиги АСА он проиграл Муслиму Магомедову.

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Метки:
MMA Емельяненко Александр

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