Казахстанский боец собрался отправить Емельяненко на пенсию

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Евгений Егембердиев (12-4) вызвал на бой россиянина Александра Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Егембердиев оставил послание для Емельяненко у себя в Instagram.
"Для возвращения с удовольствием отправил бы дядю Сашу на пенсию. Что думаете, парни?" - обратился к Емельяненко казахстанец.
Егембердиев проводил свой последний бой в июле 2021 года. В титульном поединке за пояс чемпиона лиги АСА он проиграл Муслиму Магомедову.
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