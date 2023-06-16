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Казахстанский боец сделал заявление перед финалом Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец сделал заявление перед финалом Гран-при за миллион долларов
©"Матч ТВ"

Казахстанский боец Артем Резников в преддверии финала Гран-при ACA против россиянина Эдуарда Вартаняна сделал заявление, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что их бой в рамках турнира ACA 159 в легком весе пройдет в ночь с 16 на 17 июня в Сочи (Россия).

"Крайняя тренировка перед боем. Теперь отдыхаем и набираемся сил на последний рывок!", - написал казахстанский боец.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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