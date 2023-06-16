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Казахстанский боец сдал положительный допинг-тест - источник

Казахстанский боец сдал положительный допинг-тест - источник
©instagram.com/kairat__akhmetov

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) сдал положительную допинг-пробу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на издание  South China Morning Post.

По информации одного из крупнейших англоязычных изданий Азии, которое активно освещает события промоушена ONE Championship проба взята у спортсмена 15 мая во внесоревновательный период. На данный момент неизвестно, какой запрещенный препарат обнаружен в его организме.

Напомним, что 6 мая в Брумфилде (штат Колорадо, США) Ахметов единогласным решением судей победил австралийца Риса Макларена. Бой, ставший первым для промоушена ONE FC в США, прошел в легчайшем весе.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Ахметов Кайрат MMA

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