Казахстанский боец сдал положительный допинг-тест - источник

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) сдал положительную допинг-пробу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на издание South China Morning Post.

По информации одного из крупнейших англоязычных изданий Азии, которое активно освещает события промоушена ONE Championship проба взята у спортсмена 15 мая во внесоревновательный период. На данный момент неизвестно, какой запрещенный препарат обнаружен в его организме.

Напомним, что 6 мая в Брумфилде (штат Колорадо, США) Ахметов единогласным решением судей победил австралийца Риса Макларена. Бой, ставший первым для промоушена ONE FC в США, прошел в легчайшем весе.

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