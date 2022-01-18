Казахстанский боец рассказал о турнире за миллионы в России. Известны подробности

Казахстанский боец Артем Резников (22-6) в интервью журналисту Игорю Лазорину в Instagram рассказал о своем участие в Гран-при в легком весе российской лиги по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и назвал возможные сроки старта турнира.

Первое противостояние казахстанца в Москве может пройти уже в мае, а потенциальный соперник - Эдуард Вартанян (22-4). Контракт подписывается на Гран-при, а не на определенное количество боев.

"Все дело в гонораре, - прокомментировал Резников. - Меня долго уговаривать не пришлось, в принципе. Меня устраивает. Я ведь поговорил и сказал, что у меня есть варианты по тем же цифрам. Но... Во-первых, там будут очень хорошие бойцы и будет интересно посоревноваться. Да и Гран-при, это такое событие в СНГ, которое редко где присутствует. Чтобы топы собирались в восьмерке.

Ну и главный приз в финале - очень хороший. Там на повышение. И последний бой, там хороший гонорар... Мне понравился. Миллиончики-миллиончики рублей".

Как заметил журналист, все очень серьезно, ведь бойцы будут биться за миллионы рублей, заметив, что "тема гонораров казахстанца не отпустит".

"Сейчас у меня гонорар хороший. Я молчу. Ничего не говорю, - парировал Резников, заметив, что его даже разблокировали в социальных сетях Лиги. - В Гран-при я только о трех боях думаю. Мне уже сказали, что если я выиграю, то мне предложат такую сумму, что я не откажусь".

Гран-при и хорошие деньги, или как лига из России удержит казахстанца Резникова