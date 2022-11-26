Казахстанский боец прокомментировал досрочную победу в основном карде престижного промоушена

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев прокомментировал досрочную победу над филиппинцем Кеннетом Манингатом на турнире Brave CF 66 на острове Бали в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Алмабаева сабмишном во втором раунде.

- Я хочу поблагодарить всех моих фанатов в Казахстане, всех, кто поддерживает меня. Хочу также поблагодарить мою семью, мою команду, моих тренеров, спарринг-партнеров. А также фанатов, которые пришли на мой бой сюда, в Индонезии. Большое спасибо за поддержку.

- Как ты думаешь, после такого выступления ты станешь претендентом номер один на титул чемпиона в наилегчайшем весе?

- Без проблем. У меня заканчивается контракт, но я подпишу новый контракт, будут новые планы. Обсудим, Иншааллах. То, что мое, от меня не уйдет.

Таким образом, Асу Алмабаев одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Кеннет Манингат потерпел первое поражение в профи.

Добавим, что Алмабаев выиграл тринадцатый бой подряд: последнее поражение казахстанца датировано 1 апреля 2017 года.

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