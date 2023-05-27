Казахстанский боец проиграл звезде ПОП-ММА из России

Казахстанский файтер Карим Рузбакиев потерпел поражение на турнире OCTAGON 45 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Рузбакиева по со-главному поединку шоу стал звезда ПОП-ММА из России Даниял Т34 Эльбаев.

Поединок, запланированный на три раунда, завершился досрочно. Бойцы устроили настоящую рубку.

В первом раунде Эльбаев ударил Рузбакиева в пах и тому пришлось затратить некоторое время на восстановление. Во втором раунде казахстанец получил тяжелое рассечение брови. Поединок в итоге был остановлен врачом в конце второго раунда, а победа присуждена Эльбаеву.

После боя Рузбаекиев попросил у соперника реванш.

Отметим, что до боя бойцы устроили трэш-ток и пытались выяснить отношения на кулаках.