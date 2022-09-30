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Реклама Новости спорта Единоборства MMA Сегодня 22:31 Комментарии Казахстанский боец одолел кыргызстанца на турнире в Алматы ©bravemmaf Казахстанский боец Ильяр Асханов выиграл бой на турнире Octagon 35 и Brave CF 62 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Асханов одолел кыргызстанца Расула Тезекбаева, который заменил бойца из Украины Омара Соломанова. Судьи единогласным решением отдали победу Асханову - 30-27, 30-27, 30-27. Отметим, что в главном бою турнира встретятся казахстанец Бауржан Куанышбаев и представитель Бахрейна Магомед Магомедов. Поделиться в соц. сетях:











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