Казахстанский боец после нокдауна одержал победу на турнире в Алматы

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Казахстанец Нуржан Акишев выступил на турнире по MMA Octagon 35 и Brave CF 62 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Акишеву по прозвищу "Бизон" противостоял пакистанец с Мехмаш Раза. Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. Во втором раунде Акишев побывал в нокдауне, но сумел подняться и выиграть поединок единогласным решением судей.
Отметим, что в главном бою турнира встретятся казахстанец Бауржан Куанышбаев и представитель Бахрейна Магомед Магомедов.
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