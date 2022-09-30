Казахстанский боец после нокдауна одержал победу на турнире в Алматы

Казахстанец Нуржан Акишев выступил на турнире по MMA Octagon 35 и Brave CF 62 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Акишеву по прозвищу "Бизон" противостоял пакистанец с Мехмаш Раза. Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. Во втором раунде Акишев побывал в нокдауне, но сумел подняться и выиграть поединок единогласным решением судей.

Отметим, что в главном бою турнира встретятся казахстанец Бауржан Куанышбаев и представитель Бахрейна Магомед Магомедов.