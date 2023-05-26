Казахстанский боец нокаутировал бразильца в топовой лиге

Казахстанский боец смешанных единоборств Али Кабдулла выступил в рамках турнира ONE Friday Nights 18 в Бангкоке (Таиланд). Его соперником был бразилец Ричард Годоя, сообщают Vesti.kz.

Бой проходил в лимите легкого веса и завершился в третьем раунде, когда Али нокаутировал соперника локтем. Правда, Ричард не согласился с решением рефери остановить поединок.

Благодаря этому выигрышу Кабдулла может получить полноценный контракт с лучшим промоушеном Азии.

Напомним, что в конце марта казахстанец в третьем раунде нокаутировал другого бразильца Алиссона Барбозу.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"