MMA
Вчера 22:18
 

Казахстанский боец досрочно победил и лишил соперника идеального рекорда

Казахстанский боец досрочно победил и лишил соперника идеального рекорда

Опытный казахстанский боец Даурен Ермеков (17-6) одержал досрочную победу на турнире АСА 197 в Москве (Россия), передают Vesti.kz.

Во втором раунде он финишировал ранее непобеждённого Мубаракшо Мубаракшоева (8-1) из Таджикистана.

Для Ермекова это вторая подряд победа в АСА — его рекорд в лиге стал 2-0. Мубаракшоев же потерпел первое поражение в карьере после восьми побед подряд.

Небитые соперники и титульники: список топ боёв казахстанцев в декабре


