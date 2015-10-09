Казахстанский боец досрочно победил и лишил соперника идеального рекорда

Опытный казахстанский боец Даурен Ермеков (17-6) одержал досрочную победу на турнире АСА 197 в Москве (Россия), передают Vesti.kz.

Во втором раунде он финишировал ранее непобеждённого Мубаракшо Мубаракшоева (8-1) из Таджикистана.

Для Ермекова это вторая подряд победа в АСА — его рекорд в лиге стал 2-0. Мубаракшоев же потерпел первое поражение в карьере после восьми побед подряд.

Небитые соперники и титульники: список топ боёв казахстанцев в декабре

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!