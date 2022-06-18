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Казахстанский "Бизон" усыпил узбека на турнире по ММА

Казахстанский "Бизон" усыпил узбека на турнире по ММА
©instagram.com/nurzhan_akishev/
Новости спорта Единоборства MMA
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Казахстанский боец смешанных единоборств Нуржан Акишев (13-4) по прозвищу "Бизон" отметился победой на турнире Brave CF в Бухаре (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz

В главном карде события Акишев, выступающий в легком весе, встречался с местным файтером Отабеком Тохировым (6-1). И если для Отабека это был дебют в Brave, то Нуржан дважды бился под эгидой бахрейнского промоушена, однако в обоих случаях проиграл.

Но в этот раз Акишев выиграл, задушив оппонента в третьем раунде. Для Тохирова это первое поражение в ММА после шести побед.

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

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Смотрим, комментируем, лайкаем!

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Метки:
MMA

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