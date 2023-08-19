Казахстанские бойцы финишировали азербайджанских соперников на турнире по ММА в Баку

Казахстанские бойцы лиги OCTAGON проявили себя с лучшей стороны в главном карде 48-го номерного турнира. Ивент состоялся в Баку (Азербайджан), а соперниками троих казахстанцев в главном карде были как раз-таки местные бойцы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сначала полулегковес Сержан Сапаргалиев (5-8) победил раздельным решением судей Гадира Муслунзаде (7-5):

Затем, в рамках поединка в легчайшем весе, казахстанец(5-3) в первом раунде финишировал ранее непобежденного(7-1), поймав оппонента на удушающий прием:

В соглавном событии вечера легковес(18-17) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над(22-10). Они уже встречались шесть лет назад, и тогда казахстанец также победил досрочно в первом раунде.

Отметим, что в предварительном карде турнира OCTAGON 48 все сложилось не так однозначно для казахстанских бойцов. Полусредневес(1-2) проиграл техническим нокаутом азербайджанцу(3-0). Бой полулегковеса(3-0) и(2-4) из Турции так и не состоялся. Бойцы вышли в клетку, но в последний момент Салих отказался драться, заявив, что у него нет мотивации. Победа была присуждена Куанышу.

Боец легчайшего веса(2-0) техническим нокаутом в третьем раунде победил соперника из Азербайджана(3-2).