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Казахстанские бойцы финишировали азербайджанских соперников на турнире по ММА в Баку

Казахстанские бойцы финишировали азербайджанских соперников на турнире по ММА в Баку
©Instagram/ruslan.serikpulov

Казахстанские бойцы лиги OCTAGON проявили себя с лучшей стороны в главном карде 48-го номерного турнира. Ивент состоялся в Баку (Азербайджан), а соперниками троих казахстанцев в главном карде были как раз-таки местные бойцы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сначала полулегковес Сержан Сапаргалиев (5-8) победил раздельным решением судей Гадира Муслунзаде (7-5):

Затем, в рамках поединка в легчайшем весе, казахстанец Жансерик Жаксыгулов (5-3) в первом раунде финишировал ранее непобежденного Элтажа Хасанова (7-1), поймав оппонента на удушающий прием:

В соглавном событии вечера легковес Руслан Серикпулов (18-17) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Акшином Бабаевым (22-10). Они уже встречались шесть лет назад, и тогда казахстанец также победил досрочно в первом раунде.

Отметим, что в предварительном карде турнира OCTAGON 48 все сложилось не так однозначно для казахстанских бойцов. Полусредневес Алибек Сейдазым (1-2) проиграл техническим нокаутом азербайджанцу Туралу Асгерову (3-0). Бой полулегковеса Тимура Куаныша (3-0) и Кемаля Салиха (2-4) из Турции так и не состоялся. Бойцы вышли в клетку, но в последний момент Салих отказался драться, заявив, что у него нет мотивации. Победа была присуждена Куанышу.

Боец легчайшего веса Еламан Жетписбай (2-0) техническим нокаутом в третьем раунде победил соперника из Азербайджана Джавада Маммадхасанова (3-2).

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Метки:
MMA Казахстан Азербайджан

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