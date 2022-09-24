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Реклама Новости спорта Единоборства MMA Сегодня 09:31 Комментарии Казахстанец с 25 победами выступил на турнире ACA 145 ©instagram.com/georgiy_kichigin/ Казахстанский боец смешанных единоборств Георгий Кичигин (25-10) выступил на турнире ACA 145 в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец в трехраундовом поединке в рамках полусреднего веса встречался с бразильцем Чиро Родригесом (24-11) и уступил единогласным решением судей. Кичигин потерпел третье поражение подряд. Последняя его победа датируется маем 2021 года. Поделиться в соц. сетях:











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