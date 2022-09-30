Казахстанец нокаутировал бойца из Узбекистана на турнире в Алматы

Казахстанский боец Ринат Сагынтай провел бой на совместном турнире по MMA Octagon 35 и Brave CF 62 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сагынтай нанес поражение файтеру из Узбекистана Давлатбеку Ходжиеву. Казахстанец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Для Сагынтая это десятая победа в карьере. Также на его счету одно поражение. Ходжиев при трех победах потерпел первое поражение.

Отметим, что в главном бою турнира встретятся казахстанец Бауржан Куанышбаев и представитель Бахрейна Магомед Магомедов.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!