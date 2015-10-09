Казахстанец менее чем за минуту нокаутировал соперника из Узбекистана

Казахстанский боец смешанных единоборств Кошен Аканов одержал досрочную победу в рамках совместного турнира бахрейнского Brave 103 и узбекистанского ATF в Бухаре, передают Vesti.kz.

Уже в первом раунде он финишировал представителя Узбекистана Сардора Худойбердиева, ранее владевшего поясом казахстанской лиги OCTAGON в полулегком весе.

Для Аканова это седьмая победа при одном поражении, тогда как Худойбердиев потерпел четвёртую неудачу при девяти выигрышах.

"Кошен Аканов заставил замолчать Узбекистан. Он нокаутировал Сардора Худойбердиева менее чем за минуту!", — говорится в описании к видео.

