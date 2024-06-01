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Казахстанец финишировал соперника редким приемом (Видео)

Казахстанец финишировал соперника редким приемом (Видео)
©Кадр из видео

Сегодня, 1 июня, в Омске (Россия) проходит турнир SFC 10, в главном событии которого сойдутся россиянин Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер, передают Vesti.kz.

В пятой паре карда бился казахстанский боец смешанных единоборств Бексултан Турсынов. В соперниках у него был россиянин Александр Матросов, которого он финишировал в третьем раунде редким приемом "багги чоук" (контроль верхней части тела противника в боковой позиции).

Отметим, что в соглавном бою ивента россиянин Алексей Олейник подерется с бразильцем Винисиусом Морейрой.

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Метки:
MMA

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