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Казахстанец дал совет экс-бойцу UFC после победы на турнире за миллион долларов

Казахстанец дал совет экс-бойцу UFC после победы на турнире за миллион долларов
©instagram.com/artem.rez/

Казахстанский боец Артем Резников (22-6) высказался о победе над экс-бойцом UFC из Бразилии Дэви Рамосом (10-4) на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА), сообщает корреспондент Vesti.kz

На этот раз он дал ему братский совет.

"Сначала он говорит, что все боятся его партера и из-за этого дерутся с ним в стойке. Потом он говорит, почему я его обманул - сказал, что буду с ним боксировать, а сам боролся. Ну так если ты считаешь, что ты очень крут снизу, то будь любезен, показывай это. Из 25 минут 15 мы провели в партере, так сказать, на его территории, я базовый вольник, результат 4-0 по тейкдаунам, я показал в бою вольную борьбу. Ну а что Дэви показал, как джитсер из 15 минут партера? Ответ: ничего! И совет тебе братский: никогда не будь в себе самоуверен, много говорил, что все боятся бороться с тобой, я просто вышел и доказал обратное!" - написал Резников в Instagram.

Напомним, их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи, где Резников выиграл решением. Общий призовой фонд турнира составил миллион долларов.

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Метки:
Казахстан Резников Артем MMA

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