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В Казахстане высказались о скандальном бое Александра Емельяненко

В Казахстане высказались о скандальном бое Александра Емельяненко
©championat.com

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников, выступающий в ACA, высказался о скандальном поединке между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ", сообщают Vesti.kz.

Бой, прошедший в Москве 26 мая, завершился на 20-й секунде второго раунда, когда Емельяненко победил, применив болевой прием против соперника.

"Вообще, я заметил, что именно с РЕН ТВ часто это происходит. Вспомнить удар по печени Харитонова. Это тоже постановочный удар. Все это понимают. Хотя Харитонов - спортсмен, мог более красиво сыграть. Хотя бы через две секунды сесть после удара, хотя бы не закрывать локтем печень. Я уже после Харитонова думал, что РЕН ТВ - это несерьезно. А после Емельяненко понимаю, что это чересчур наигранно. Как будто это какой-то фильм.

Там было постановочно. Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался, ему, видимо, сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова, типа: "Что ты делаешь?" Уже было понятно, что это какая-то постановка", - сказал Резников "Чемпионату".

Напомним, что Резников вернется в октагон 16 июня, когда в Сочи в рамках финала Гран-при ACA проведет бой с россиянином Эдуардом Вартаняном. Общий фонд этого Гран-при составляет порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

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Метки:
Емельяненко Александр Резников Артем MMA Казахстан

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