Казахский боец ММА победил бразильца в главном бою турнира в России

Российский полусредневес Ильяс Хамзин, являющийся этническим казахом, одержал победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок стал главным на турнире по смешанным единоборствам RCC Intro 17 в Екатеринбурге (Россия).

Соперником Хамзина стал бразилец Мичел Силва. Бой продлился все три запланированных раунда и завершился победой казахского бойца раздельным решением судей.

Отметим, что Хамзин одержал восьмую победу в ММА, а Мичел Силва потерпел десятое поражение. Это был уже третий поединок россиянина в нынешнем году - в феврале он проиграл своему соотечественнику Борису Медведеву (12-2), а в мае победил бразильца Джуниора Маркеса.

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