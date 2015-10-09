Казах отправил соперника в глухой нокаут на турнире в Узбекистане

Непобеждённый казахстанский боец ММА Кожахмет Имангали (8-0) оформил впечатляющую досрочную победу на турнире Octagon 84, который состоялся в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Его соперником в полулёгком весе стал опытный кыргызстанец Бакытбек Дуйшобай уулу (10-8-1).

С первых секунд поединка бойцы активно искали дистанцию, но уже в первом раунде Имангали нашёл идеальный момент для решающего удара. Точный коленевой в подбородок отправил противника на настил октагона — Дуйшобай уулу не смог подняться, и судья мгновенно остановил бой.

Эта победа позволила Кожахмету Имангали сохранить безупречный рекорд — 9 побед в 9 боях, из которых большинство завершены досрочно. Для Бакытбека это поражение стало девятым в карьере.

