Казах дебютирует в зарубежной лиге: известны дата и соперник

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов (30-2) дебютирует в лиге ACA, сообщают Vesti.kz.

Его соперником на турнире ACA 198, который состоится 9 января 2026 года в Грозном (Россия) будет Мансур Хатуев (16-5, 9-5 ACA).

Свой последний бой по праивлам ММА Ахметов провел в мае 2023 года, когда победил единогласным решением судей австралиййца Риса Макларена.

