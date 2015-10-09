Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
MMA
Сегодня 23:16
 

Казах дебютирует в зарубежной лиге: известны дата и соперник

  Комментарии

Казах дебютирует в зарубежной лиге: известны дата и соперник ©instagram.com/kairat__akhmetov

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов (30-2) дебютирует в лиге ACA, сообщают Vesti.kz.

Его соперником на турнире ACA 198, который состоится 9 января 2026 года в Грозном (Россия) будет Мансур Хатуев (16-5, 9-5 ACA).

Свой последний бой по праивлам ММА Ахметов провел в мае 2023 года, когда победил единогласным решением судей австралиййца Риса Макларена.

