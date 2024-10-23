Кайрат Ахметов возвращается: подерется с чемпионом и возглавит турнир

Известный казахстанский боец смешанных единоборст (ММА), экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов (27-2) выступит на турнире ADXC 6 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Там "Казах" проведет схватку по грэпплингу. Его соперником будет чемпион Bellator в легчайшем весе американец Патрик Микс (20-1).

Как отмечает Meta-ratings, Кайрат принял вызов на коротком уведомлении.

Поединок Ахметов - Микс возглавит турнир, который состоится 25 октября на Mudalaba Arenа.