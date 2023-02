Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290

Американский боец смешанных единоборств Лоренц Ларкин, выступающий в полусреднем весе, победил россиянина Мухамеда Берхамова в предварительном карде турнира Bellator 290 в Инглвуде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем Берхамов проиграл нокаутом в первом раунде, пропустив удар локтем в голову. Россиянин упал без сознания, тогда как Ларкин мгновенно оценил ситуацию и не стал бросаться на добивание. Это первое поражение в карьере Мухамеда.

Отметим, что главным событием турнира станет поединок-реванш чемпиона промоушена в тяжелом весе американца Райана Бейдера и россиянина Федора Емельяненко. Их первый бой прошел в январе 2019 года и завершился победой американца быстрым нокаутом уже на 35-й секунде.

𝗚𝗢𝗢𝗗𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧! What a KO from @da_MONSOON 😱



