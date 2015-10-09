Жалгас Жумагулов вошел в топ-3 зарубежной лиги

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов находится в топ-3 чешской лиги Oktagon вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.

Жумагулов оказался в числе главных героев сезона.

Выше него — лишь действующие чемпионы: ирландский тяжеловес Уилл Флери, оформивший молниеносный нокаут экс-бойца UFC Мартина Будая, и непобеждённый чемпион среднего веса из Германии Керим Енгизек с идеальным рекордом 6-0 в лиге.

Сам Жумагулов владеет поясом наилегчайшего дивизиона Oktagon и уже вписал своё имя в историю промоушена — он стал первым чемпионом этой весовой категории, сумевшим защитить титул.

Последний бой лишь укрепил его статус: на переполненной 20-тысячной арене O2 в Праге Жалгас досрочно остановил бывшего бойца топ-15 UFC Давида Дворака, нанеся чеху первое преждевременное поражение за 13 лет карьеры — и сделал это на глазах у его родных болельщиков.

Статистика казахстанца в Oktagon — 3-0, а после ухода из UFC его победная серия выросла до 5-0. Впереди — потенциальный подъём в категорию до 61 кг и попытка забрать второй чемпионский пояс.

По итогам 2025 года Oktagon включил Жумагулова в список номинантов на звание лучшего бойца года.

