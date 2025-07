Жалгас Жумагулов похвалился "стальными яйцами"

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (18-9) прокомментировал скандальный эпизод, случившийся в его поединке с грузином Бено Адамией (12-9-2), передают Vesti.kz.

Жумагулов опубликовал в соцсетях фото, на котором Адамия наносит ему запрещенный удар.

Их поединок состоялся 28 июня на турнире Oktagon 73 в Гамбурге (Германия). Жумагулов победил Адамию единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в наилегчайшем весе.

When you have balls of steel everyone wants to touch it pic.twitter.com/Ikxx6W4bHX