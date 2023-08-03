Жалгас Жумагулов обратился к своим фанатам после ухода из UFC

Жалгас Жумагулов (14-9) после окончания контракта с UFC еще не определился, в какой лиге продолжит карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец решил узнать мнение своих фанатов.

"Шоу должно продолжаться! Где вы хотите увидеть мои следующие бои?" - спросил Жумагулов у своих подписчиков в твиттере.

Show must go on! Where do you want to see me fight next? pic.twitter.com/9pnx8c19Ly — Zhalgas Zhumagulov (@ZhakoZhumagulov) August 3, 2023

Напомним, Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. При этом он стал первым бойцом, который проиграл три поединка раздельным решением судей.

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