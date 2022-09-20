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Известный ММА-промоушен "поплатился" за изменения в правилах

Известный ММА-промоушен "поплатился" за изменения в правилах
©AMC Fight Nights

Известный российский ММА-промоушен AMC Fight Nights серьезно "поплатился" за изменения правил, введенных весной этого года. Теперь многие спортсмены крайне недовольны необдуманным решением лиги. Что произошло и почему - в материале корреспондента Vesti.kz.

Лига, в которой были чемпионами казахстанцы Жалгас Жумагулов и Георгий Кичигин, а на пояса претендовали Куат Хамитов и Гойти Дазаев, в конце марта решила внести большую поправку в правила - в партере бойцы могут проводить не больше минуты, после чего их поднимают в стойку. И не важно, был ли контроль активным или пассивным.

Мы тоже разбирали это нововведение, и в целом посчитали, что это не самое лучшее решение со стороны промоутера Камила Гаджиева

Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила

И вот, спустя почти полгода, AMC Fight Nights вынуждены вернуться к традиционным правилам. А сподвигло их на это решение авторитетного портала Sherdog. Как оказалось, кто-то пожаловался этой организации, и они все бои прошедших турниров Fight Nights отнесли к категории "профессиональных выставочных", но на основной рекорд они не влияли. У всех победителей последних турниров в рекорде стало на одну победу меньше, а проигравшие, наоборот, обрадовались исчезновению последнего поражения в статистике.

Казахстанцы в данном случае не пострадали, потому что в последних турнирах их не было. При этом тот же Дазаев все еще является бойцом лиги, а Хамитов недавно решил возобновить карьеру, и уже изъявил желание провести два реванша с соперниками, которым он проигрывал в Fight Nights.

Отметим, что уже на этой неделе, 23 сентября, пройдет бой экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана - Георгия Кичигина. В рамках турнира АСА 145 в Санкт-Петербурге он встретится с соперником из Бразилии.

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Метки:
MMA Россия Хамитов Куат Казахстан Жумагулов Жалгас

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