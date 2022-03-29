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Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила

Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила
©AMC Fight Nights
Новости спорта Единоборства MMA

В одном из ведущих российских ММА-промоушенов AMC Fight Nights появилось нововведение - теперь бойцов будут автоматически поднимать в стойку после 60 секунд в партере. Корреспондент Vesti.kz - о том, какое влияние это окажет на лигу и бойцов, а также кто из казахстанцев может столкнуться с новыми преградами.

Об этом решении накануне заявил президент организации Камил Гаджиев. Он аргументировал это тем, что зрителям больше нравится видеть то, как бойцы бьются в стойке. Однако лишить борцов своей базы он тоже не может, поэтому в партере будет разрешено бороться минуту, после чего рефери поднимет спортсменов в стойку.

Удивляет сей факт, что здесь ничего не будет зависеть от уровня активности. Боец, находящийся сверху, может пассивно контролировать соперника, или же, наоборот, активно добивать или даже душить. Но как только минута пройдет, то они должны будут вернуться в исходное положение, даже если атакующий файтер уже закрыл замок на удушающий прием.

С точки зрения ММА, это, конечно, не очень хорошо. Потому что лига отходит от общепринятых норм и правил. Российский журналист Игорь Лазорин даже задался вопросом, будут ли теперь поединки AMC Fight Nights учитываться в статистике авторитетного портала Sherdog.

Не обрадует это и тех бойцов, которые в основном проповедуют борцовский стиль. Грэпплеры теперь отойдут на второй план либо им придется задуматься над переходом в другую лигу, со стандартными правилами. Выиграют от этого бойцы-ударники, у которых есть проблемы в партере.

Если призадуматься, то борьба в партере - это такая же часть ММА, как и поединок в стойке. Есть многие, кому больше нравится видеть "рубку" в стойке, но ведь есть и те, кого привлекает техника ведения боя в грэпплинге, красивые переходы и свипы, тейкдауны, выходы на болевые и удушающие. 

Есть популярное мнение, что в ММА интересно наблюдать именно за боем в стойке, но это субъективное суждение. И с таким же успехом завтра другой промоутер может ограничить время ведения боя в стойке до минуты, а затем отправлять спортсменов в партер. Это будет уже не ММА. Получается, что и вот это нововведение Fight Nights может испортить репутацию организации.

Что касается казахстанцев, то в последние годы количество бойцов, выступающих в Fight Nights, уменьшилось. Совсем недавно очередную победу там одержал Гойти Дазаев (11-3-1). Много лет одной из звезд промоушена был Куат Хамитов (21-8-1), не так давно наводил шороху и Муратбек Касымбай (11-4).

Но сейчас наибольшее внимание среди всех казахстанцев в лиге приковывает именно Гойти. Это нововведение вряд ли сильно повлияет на него, так как Дазаев здорово работает в стойке. Плюс ко всему, в активе Гойти нет ни одного сабмишена, а нокаутов сразу семь. Лично для него нововведение может сыграть положительную роль.

Зато это может расстроить россиянина Максима Буторина (20-4-1), который сразу же повздорил с Дазаевым после окончания его поединка. Они уже дрались в сентябре 2020-го, и тогда победил казахстанец. Теперь Буторин настаивает на реванше. У него 12 побед сабмишенами в 20 выигранных боях.

Но теперь Fight Nights нужно серьезно задуматься - не поспешили ли они с решением. Быть может, сначала нужно было предложить эту идею фанатам, а уже исходя от реакции общественности - принимать решение. На первый взгляд это нововведение отбросит лигу назад, подальше от АСА и Eagle FC.

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Метки:
MMA Россия Казахстан Eagle FC Хамитов Куат Касымбай Муратбек

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