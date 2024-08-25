Исмагулов получил бой против экс-бойца UFC. Известны дата и место

Основатель лиги Alash Pride Данияр Каскарауов анонсировал юбилейный сотый турнир у себя в социальных сетях, который состоится 21 сентября в Актобе, передает Vesti.kz.

По его словам, в главном бою вечера экс-боец UFC Дамир Исмагулов сразится с бывшим представителем самого крутого промоушена бразильцем Адриано Мартинсом.

Отметим, что в декабре 2018-го Дамир впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения - от россиянина Армана Царукяна и американца Гранта Доусона. Летом прошлого года он покинул промоушен после завершения контракта. На тот момент он входил в топ-15 рейтинга легкого веса.

В свою очередь, Мартинс начал карьеру в UFC в 2013 году и провел семь боев, из которых четыре выиграл и три проиграл. Он ушел из промоушена в 2017 году.

Добавим, что в июле Исмагулов провел поединок в рамках промоушна Hardcore FC в Алматы, где решением судей победил россиянина Дмитрия "Армейца" Климова. Эта победа стала 25-ой в карьере бойца.



