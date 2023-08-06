Илон Маск подтвердил проведение поединка против Марка Цукерберга

Миллиардер Илон Маск, подтвердил, что состоится поединок против бизнесмена Марка Цукерберга, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Этому предшествовало заявление президента UFC, Даны Уайта, о его стремлении устроить поединок между Маском и Цукербергом.
"Бой Цукерберга против Маска будет показан в прямом эфире в Twitter. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов войн", - написал Маск в социальных сетях.
Ранее СМИ писали, что Маск в детстве ходил на карате, таэквондо и дзюдо. Цукерберг по сей день увлекается джиу-джитсу.
Маск, владеющий Twitter, готов противостоять владельцу Meta Цукербергу.
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