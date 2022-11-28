Где и с кем? Два топовых казахстанца проведут бои на этой неделе

На этой неделе сразу двое казахстанцев проведут очередные бои в известных ММА-промоушенах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В пятницу, 2 декабря, в Альметьевске (Татарстан, Россия) пройдет шестой по счету турнир категории Selection лиги Eagle FC. В рамках ивента выступит казахстанец Руслан Сариев (13-1). Изначально он должен был биться в главном событии вечера с Рамазаном Амаевым (7-1), но в итоге россиянин выбыл из-за травмы.

Теперь новым соперником Сариева станет другой россиянин Алексей Ким (6-2). Несмотря на то, что боец проиграл два последних боя, один из которых казахстанцу Данияру Койшыбеку, он является опасным соперником с шестью нокаутами в карьере.

Тут же стоит отметить, что из-за травмы Амаева у Руслана сорвался главный бой вечера. И теперь его поединок с Кимом не будет считаться одним из самых статусных в рамках ивента.

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На следующий день, 3 декабря, в Екатеринбурге пройдет 13-й номерной турнир лиги. В соглавном событии вечера встретятся полутяжеловесы - россиянин(21-2-1) и казахстанец(13-3).

Это будет непредсказуемый бой, где все может решить одно точное попадание. Штырков - один из звездных бойцов, выступающих в России. А Бакытжанулы - один из крепких казахстанских файтеров, которому удалось проявить себя как на родине, так и за пределами страны.

Отметим, что поединок Сариева в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале Eagle FC, а бой Бакытжанулы - на телеканале UDAR.

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