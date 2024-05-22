Хабиб объяснил разницу между собой и Роналду

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил на своем Instagram-аккаунте отличие MMA от других видов спорта, передает Vesti.kz.
В видеоролике сделана подборка видов спорта, в одном из кадров мелькает португальская звезда футбола Криштиану Роналду. Видеоряд сопровождается комментариями Хабиба.
Отметим, что боец и футболист являются хорошими приятелями.
"Ты можешь сказать - я играю в футбол, в баскетбол, хоккей. Однако ты не можешь сказать - я играю в ММА. Это сделает тебе больно. Нужно быть аккуратным с этим видом спорта. Это не регулярный спорт", - отметил Нурмагомедов.
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