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Хабиб объяснил разницу между собой и Роналду

Хабиб объяснил разницу между собой и Роналду
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил на своем Instagram-аккаунте отличие MMA от других видов спорта, передает Vesti.kz.

В видеоролике сделана подборка видов спорта, в одном из кадров мелькает португальская звезда футбола Криштиану Роналду. Видеоряд сопровождается комментариями Хабиба. 

Отметим, что боец и футболист являются хорошими приятелями.

"Ты можешь сказать - я играю в футбол, в баскетбол, хоккей. Однако ты не можешь сказать - я играю в ММА. Это сделает тебе больно. Нужно быть аккуратным с этим видом спорта. Это не регулярный спорт", - отметил Нурмагомедов.

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Метки:
Роналду Криштиану Нурмагомедов Хабиб MMA

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