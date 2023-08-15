Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казахстан

Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казахстан
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

 Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетит Казахстан, передают Vesti.kz.

Звезда смешанных единоборств прилетит в Алматы на Лигу чемпионов по грэпплингу, которая состоится 19-20 августа.

Как сообщают организаторы, на чемпионате за выход в полуфинал будут бороться четыре сильнейшие команды, в составе которых спортсмены из Казахстана, США, Китая, Японии, России, Австралии и Турции, Бразилии и ЮАР. 

Турнир пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Хабиб посетит его в качестве почетного гостя. 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Нурмагомедов Хабиб MMA UFC

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 18:18
MMA
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казахстан
Вчера , 14:31
MMA
©instagram.com/zuck/twitter.com/elonmusksu Бой Маска и Цукерберга не состоится. Глава Meta опубликовал пост
Вчера , 12:09
MMA
©instagram.com/kuat__khamitov/ Куат Хамитов объявил дату следующего боя
13 августа, 17:27
MMA
©instagram/artem.rez Артем Резников сделал громкое заявление о бойцах из Казахстана в UFC
13 августа, 13:27
MMA
©instagram.com/thenotoriousmma Макгрегор анонсировал три своих боя в UFC
12 августа, 16:37
MMA
©gazeta.ru Супербой Маска и Цукерберга состоится в 2024 году. Известна причина.
12 августа, 11:30
MMA
©CNN Дана Уайт назвал топ-5 бойцов в истории UFC
10 августа, 12:41
MMA
©instagram.com/naiza.mma Тренер Алмабаева ответил, когда Асу подерется за чемпионский пояс UFC
10 августа, 11:11
MMA
©mmalife.ru/instagram.com/miketyson Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок против Майка Тайсона
9 августа, 11:06
MMA
©instagram.com/darteam.kazakhstan Алмабаев узнал хорошие новости после яркого дебюта в UFC
6 августа, 17:18
MMA
©instagram.com/elonrmuskk/ Илон Маск подтвердил проведение поединка против Марка Цукерберга
6 августа, 16:40
MMA
©twitter.com/jakepaul "Сделаем все честно". Популярный ютубер предложил реванш экс-звезде UFC
6 августа, 13:35
MMA
©UFC "Дана Уайт, запомни это имя". Как в MMA отреагировали на дебют Алмабаева в UFC
6 августа, 12:23
MMA
©UFC Соперник Алмабаева прокомментировал поражение от казахстанца
6 августа, 11:19
MMA
©twitter.com Алмабаев получит солидный бонус после дебюта в UFC
6 августа, 09:13
MMA
©UFC "Достойные представители Казахстана". В России отреагировали на уверенный дебют Алмабаева в UFC
6 августа, 08:43
MMA
©twitter.com Рахмонов отреагировал на победный дебют Алмабаева в UFC
6 августа, 07:39
MMA
©twitter.com/UFC Алмабаев ярко высказался о дебюте в UFC
6 августа, 07:16
MMA
©twitter.com Асу Алмабаев дебютировал в UFC и одержал досрочную победу
3 августа, 21:30
MMA
©twitter.com/ZhakoZhumagulov Жалгас Жумагулов обратился к своим фанатам после ухода из UFC
29 июля, 14:47
MMA
©https://mmajunkie.usatoday.com/ Уроженец Казахстана узнал имя следующего соперника в UFC
22 июля, 23:30
MMA
©MMA Mania Нокаут на первой секунде. Видео самого быстрого финиша в истории ММА
22 июля, 22:20
MMA
©UFC Непобежденный казахстанец из UFC дал совет молодым бойцам
22 июля, 16:30
MMA
©UFC Американский боец UFC уличил Махачева и Хабиба в трусости
22 июля, 11:28
MMA
©instagram.com/octagonleague/ Прямая трансляция турнира OCTAGON из Алматы
21 июля, 23:58
MMA
©UFC Чимаева назвали главным шутом ММА
21 июля, 15:29
MMA
©UFC Названа дата возвращения Конора Макгрегора в октагон
19 июля, 19:01
MMA
©UFC С кем теперь в UFC драться казаху с рекордом 17-0? Подобрали пять соперников
18 июля, 19:47
MMA
©ACA Обидчику Резникова дали совет о переходе в UFC
17 июля, 19:54
MMA
©ACA Обидчик Резникова по финалу Гран-при рассказал о переговорах с UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus