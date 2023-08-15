Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казахстан

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетит Казахстан, передают Vesti.kz.

Звезда смешанных единоборств прилетит в Алматы на Лигу чемпионов по грэпплингу, которая состоится 19-20 августа.

Как сообщают организаторы, на чемпионате за выход в полуфинал будут бороться четыре сильнейшие команды, в составе которых спортсмены из Казахстана, США, Китая, Японии, России, Австралии и Турции, Бразилии и ЮАР.

Турнир пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Хабиб посетит его в качестве почетного гостя.

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