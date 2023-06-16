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Гран-при за миллион долларов: прямая трансляция финального поединка с участием казахстанца

Гран-при за миллион долларов: прямая трансляция финального поединка с участием казахстанца
©АСА

Сегодня, 16 июня, в Сочи (Россия) состоится долгожданный финал Гран-при лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) в легком весе. Казахстанец Артем Резников (24-6) поборется за победу в турнире с общим призовым фондом в миллион долларов США с российским файтером армянского происхождения Эдуардом Вартаняном (24-4). Корреспондент Vesti.kz - о прямой трансляции ивента и прогнозе на этот поединок.

Гран-при стартовало еще в марте прошлого года, когда Юсуф Раисов победил Хакрана Диаса в первом четвертьфинале. 31-летний казахстанец Резников свой первый бой в рамках "восьмерки" провел ровно год назад, единогласным решением судей одолев экс-бойца UFC Дави Рамоса. А в декабре Артем уже во втором раунде удосрочил Андрея Кошкина излюбленным приемом - удушением "север-юг".

На счету 32-летнего Вартаняна два финиша в этом Гран-при. В мае прошлого года он поймал на "гильотину" Алейна Илунгу, а в ноябре техническим нокаутом победил Раисова. Теперь Резников, на счету которого десять побед подряд (5-0 - в АСА), встретится с Эдуардом, у которого серия из семи выигрышей (12-3 - в АСА).

Их противостояние возглавит турнир АСА 159. Сочинский турнир начнется в 20:15 по времени Астаны, а ориентировочное время выхода Резникова и Вартаняна в клетку - 02:00 по столице. 

Прямая трансляция ивента будет доступна на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Если у вас нет доступа к просмотру этих каналов, то вы можете приобрести официальную трансляцию от АСА, которая стоит 199 рублей (1070 тенге).

У Резникова есть отличные шансы уже сегодня гарантировать себе порядка 200 тысяч долларов (89,7 миллиона тенге) и заполучить пояс чемпиона Гран-при. В АСА он выиграл всех пятерых соперников, троих из которых задушил фирменным приемом "север-юг". В принципе, оппоненты прекрасно понимают, что для положительного результата делает в клетке Артем, но противопоставить ему что-либо все равно не получается. 

Вартанян за всю свою карьеру проиграл четыре раза, и в половине случаев сабмишеном. Поэтому прогнозируем, что и в этот раз Резникову хватит 25 минут поединка, чтобы досрочно одолеть своего соперника по финалу. Мотивации у казахстанца предостаточно, а на кону стоит многое. Тем более вряд ли он захочет затягивать противостояние, ведь Вартанян относительно неплохо чувствует себя на длинной дистанции. Возможно, победа в этом Гран-при позволит Артему вскоре оказаться в одной из заокеанских лиг. 

Напомним, что ранее бойцы успешно уложились в лимит легкой весовой категории.

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Метки:
MMA Резников Артем Казахстан Россия Армения UFC

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