Главный бой на турнире NAIZA завершился сенсацией. Видео

Казахстанский боец Дастан Амангельды, имевший за плечами пять побед, потерпел неожиданное поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок стал главным на турнире NAIZA 49 в Алматы. Соперником Амангельды стал Султан Жолдошбек. Они бились в рамках претендентского Гран-при в легчайшем дивизионе.

Амангельды до этого не знал поражений и являлся фаворитом поединка. Бой продлился все три раунда. В итоге судьи единогласно отдали победу Жолдошбеку.

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Напомним, что в рамках NAIZA 49 состоялся турнир по Batyrball с участием именитых спортсменов, который едва не обернулся потасовкой во главе с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым.