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Главный бой на турнире NAIZA завершился сенсацией. Видео

Главный бой на турнире NAIZA завершился сенсацией. Видео
©кадр из видео

Казахстанский боец Дастан Амангельды, имевший за плечами пять побед, потерпел неожиданное поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок стал главным на турнире NAIZA 49 в Алматы. Соперником Амангельды стал Султан Жолдошбек. Они бились в рамках претендентского Гран-при в легчайшем дивизионе.

Амангельды до этого не знал поражений и являлся фаворитом поединка. Бой продлился все три раунда. В итоге судьи единогласно отдали победу Жолдошбеку.

Напомним, что в рамках NAIZA 49 состоялся турнир по Batyrball с участием именитых спортсменов, который едва не обернулся потасовкой во главе с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым. 

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан

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