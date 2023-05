Главные бои казахстанцев в ММА на этой неделе: сестра Рахмонова, "Казахстанский Сехудо" и не только

На этой неделе состоятся сразу несколько турниров по смешанным единоборствам с участием казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пяти поединках, которые нельзя пропустить.

Здесь мы отметили бои, которые пройдут на турнирах ONE Championship - ONE Lumpinee 18 (Бангкок, Таиланд), NAIZA 51 и OCTAGON 45 (оба - Алматы). Турниры ONE и NAIZA пройдут в пятницу, 26 мая, а ивент OCTAGON - в субботу, 27 мая.

Али Кабдулла (8-1-1) - Ричард Годой (15-4)

27-летний боец столичного клуба Tobet Top Team Кабдулла во второй раз за два месяца подерется в Таиланде на турнирах, проводимых под эгидой ONE Championship. В конце марта казахстанец в третьем раунде нокаутировал бразильца Алиссона Барбозу, а теперь встретится с его соотечественником Годоем.

34-летний Ричард - опытный джитсер с десятью победами сабмишенами, идущий на серии из пяти викторий кряду. Он точно не будет легкой прогулкой для Али, но у казахстанца будет лишь одна цель - одержать очередную победу.

Бой Кабдулла - Годой будет открывать кард турнира ONE Lumpinee 18, который начнется в пятницу, 26 мая, в 18:30 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале промоушена.

В тот же день на ADD Arena в Алматы состоится 51-й турнир NAIZA. В предварительном карде зрителей ждет жаркое противостояние в женском наилегчайшем весе. Казахстанка Рахмонова, являющаяся младшей сестрой звезды UFC Шавката Рахмонова, постарается одержать третью победу подряд. Не так давно президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказывал, что у Соры есть шансы совсем скоро попасть в UFC, и она должна провести один поединок до лета. И вот, время пришло.

Однако соперницей 24-летней Рахмоновой будет опасная россиянка Карыгина. 30-летняя спортсменка является чемпионкой промоушена в минимальном весе, а теперь подерется с одной из звезд лиги в наилегчайшей весовой категории. Валерия идет на серии из трех побед подряд, и под эгидой NAIZA она еще ни разу не проигрывала.

Поединок между Рахмоновой и Карыгиной состоится в пятницу, 26 мая, не ранее 20:00 по времени Астаны.

View this post on Instagram A post shared by Sora Rakhmonova (@rakhmonova____) Олжас Абзалиев (2-0) - Артур Гусейнов (27-12-1)

В главном бою на турнире NAIZA 51 встретятся полутяжеловесы - казахстанец Абзалиев и россиянин Гусейнов. Они оспорят титул организации. На счету Абзалиева всего два боя за карьеру в профессионалах, но он уже является обладателем пояса лиги NAIZA. В июне прошлого года он решением выиграл у Нургали Нургаипулы.

Что касается 39-летнего Гусейнова по прозвищу Торнадо, то он очень известен в странах СНГ. На его счету 40 профессиональных поединков, и он выступал в ведущих российских промоушенах. В последних четырех боях он не одержал ни одной победы (три поражения и одна ничья), а свой последний успех отпраздновал в поединке с другим казахстанцем Кириллом Хомицким.

Титульный поединок в полутяжелом весе начнется не ранее 22:30 по столичному времени. Билеты на турнир NAIZA 51 можно приобрести по этой ссылке - цены варьируются от семи до 25 тысяч тенге. Что касается прямой трансляции, то она будет доступна здесь по подписке.

View this post on Instagram A post shared by Vestnik MMA | Вестник ММА (@mmavestnik) Карим Рузбакиев (9-1) - Даниял Эльбаев (9-5)

В воскресенье, 27 мая, в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака пройдет 45-й турнир OCTAGON. В соглавном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между казахстанцем Рузбакиевым и россиянином Эльбаевым, более известным по прозвищу Т-34.

22-летний Рузбакиев является звездой лиги OCTAGON. Он идет на серии из трех побед, и он с удовольствием готов разделить клетку с Т-34. Что касается Эльбаева, то он является популярным файтером в Поп-ММА. Его последний бой по правилам профессионально ММА состоялся в позапрошлом году, и он идет на серии из двух поражений.

Турнир OCTAGON 45 начнется в 18:00 по времени Астаны. Рузбакиев и Эльбаев выйдут в клетку предпоследними.

Но а в главном бою вечера пройдет титульное противостояние в наилегчайшем весе. В нем 28-летний чемпион Толенов, которого в народе называют "Казахстанским Сехудо", в третий раз будет защищать свой титул. Его соперником станет файтер из Кыргызстана Абдывасы Уулу.

Толенов - непобежденный боец, на счету которого восемь финишей в девяти поединках. Что касается Алманбека, то он выиграл лишь в двух из последних пяти боев, при этом победил и в последней схватке.

Здесь Толенов является огромным фаворитом. Посмотрим, сумеет ли он оправдать этот статус и улучшить профессиональный рекорд до 10-0. Поединок между Толеновым и Абдывасы Уулу закроет турнир OCTAGON 45.

Купить билет на турнир OCTAGON 45 можно по этой ссылке, а прямая трансляция ивента будет доступна на сайте телеканала Qazsport и официальном YouTube-канале промоушена.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"