Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA

Автор:

Комментарии

Главные бои казахстанцев в ММА на этой неделе: сестра Рахмонова, "Казахстанский Сехудо" и не только

Главные бои казахстанцев в ММА на этой неделе: сестра Рахмонова, "Казахстанский Сехудо" и не только
©OCTAGON

На этой неделе состоятся сразу несколько турниров по смешанным единоборствам с участием казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пяти поединках, которые нельзя пропустить. 

Здесь мы отметили бои, которые пройдут на турнирах ONE Championship - ONE Lumpinee 18 (Бангкок, Таиланд), NAIZA 51 и OCTAGON 45 (оба - Алматы). Турниры ONE и NAIZA пройдут в пятницу, 26 мая, а ивент OCTAGON - в субботу, 27 мая. 

Али Кабдулла (8-1-1) - Ричард Годой (15-4)

27-летний боец столичного клуба Tobet Top Team Кабдулла во второй раз за два месяца подерется в Таиланде на турнирах, проводимых под эгидой ONE Championship. В конце марта казахстанец в третьем раунде нокаутировал бразильца Алиссона Барбозу, а теперь встретится с его соотечественником Годоем.

34-летний Ричард - опытный джитсер с десятью победами сабмишенами, идущий на серии из пяти викторий кряду. Он точно не будет легкой прогулкой для Али, но у казахстанца будет лишь одна цель - одержать очередную победу. 

Бой Кабдулла - Годой будет открывать кард турнира ONE Lumpinee 18, который начнется в пятницу, 26 мая, в 18:30 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале промоушена.

Сора Рахмонова (3-1) - Валерия Карыгина (5-6-1)

В тот же день на ADD Arena в Алматы состоится 51-й турнир NAIZA. В предварительном карде зрителей ждет жаркое противостояние в женском наилегчайшем весе. Казахстанка Рахмонова, являющаяся младшей сестрой звезды UFC Шавката Рахмонова, постарается одержать третью победу подряд. Не так давно президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказывал, что у Соры есть шансы совсем скоро попасть в UFC, и она должна провести один поединок до лета. И вот, время пришло.

Однако соперницей 24-летней Рахмоновой будет опасная россиянка Карыгина. 30-летняя спортсменка является чемпионкой промоушена в минимальном весе, а теперь подерется с одной из звезд лиги в наилегчайшей весовой категории. Валерия идет на серии из трех побед подряд, и под эгидой NAIZA она еще ни разу не проигрывала.

Поединок между Рахмоновой и Карыгиной состоится в пятницу, 26 мая, не ранее 20:00 по времени Астаны.

Олжас Абзалиев (2-0) - Артур Гусейнов (27-12-1)

В главном бою на турнире NAIZA 51 встретятся полутяжеловесы - казахстанец Абзалиев и россиянин Гусейнов. Они оспорят титул организации. На счету Абзалиева всего два боя за карьеру в профессионалах, но он уже является обладателем пояса лиги NAIZA. В июне прошлого года он решением выиграл у Нургали Нургаипулы.

Что касается 39-летнего Гусейнова по прозвищу Торнадо, то он очень известен в странах СНГ. На его счету 40 профессиональных поединков, и он выступал в ведущих российских промоушенах. В последних четырех боях он не одержал ни одной победы (три поражения и одна ничья), а свой последний успех отпраздновал в поединке с другим казахстанцем Кириллом Хомицким

Титульный поединок в полутяжелом весе начнется не ранее 22:30 по столичному времени. Билеты на турнир NAIZA 51 можно приобрести по этой ссылке - цены варьируются от семи до 25 тысяч тенге. Что касается прямой трансляции, то она будет доступна здесь по подписке. 

Карим Рузбакиев (9-1) - Даниял Эльбаев (9-5)

В воскресенье, 27 мая, в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака пройдет 45-й турнир OCTAGON. В соглавном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между казахстанцем Рузбакиевым и россиянином Эльбаевым, более известным по прозвищу Т-34.

22-летний Рузбакиев является звездой лиги OCTAGON. Он идет на серии из трех побед, и он с удовольствием готов разделить клетку с Т-34. Что касается Эльбаева, то он является популярным файтером в Поп-ММА. Его последний бой по правилам профессионально ММА состоялся в позапрошлом году, и он идет на серии из двух поражений.

Турнир OCTAGON 45 начнется в 18:00 по времени Астаны. Рузбакиев и Эльбаев выйдут в клетку предпоследними. 

Дамир Толенов (9-0) - Алманбек Абдывасы Уулу (11-6)

Но а в главном бою вечера пройдет титульное противостояние в наилегчайшем весе. В нем 28-летний чемпион Толенов, которого в народе называют "Казахстанским Сехудо", в третий раз будет защищать свой титул. Его соперником станет файтер из Кыргызстана Абдывасы Уулу.

Толенов - непобежденный боец, на счету которого восемь финишей в девяти поединках. Что касается Алманбека, то он выиграл лишь в двух из последних пяти боев, при этом победил и в последней схватке. 

Здесь Толенов является огромным фаворитом. Посмотрим, сумеет ли он оправдать этот статус и улучшить профессиональный рекорд до 10-0. Поединок между Толеновым и Абдывасы Уулу закроет турнир OCTAGON 45.

Купить билет на турнир OCTAGON 45 можно по этой ссылке, а прямая трансляция ивента будет доступна на сайте телеканала Qazsport и официальном YouTube-канале промоушена

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA NAIZA Казахстан Алматы Таиланд UFC Рахмонов Шавкат

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 07:15
MMA
©OCTAGON Главные бои казахстанцев в ММА на этой неделе: сестра Рахмонова, "Казахстанский Сехудо" и не только
Вчера , 12:25
MMA
©UFC Фанаты и Уайт против? Почему Рахмонову "забраковали" бой с экс-претендентом на пояс UFC
Вчера , 09:08
MMA
©UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC
23 мая, 23:59
MMA
©instagram.com/akimzhan.zhasulan/ Казахстанский боец узнал дату дебюта в российском промоушене
23 мая, 20:36
MMA
©instagram.com/artem.rez Резников ответил сопернику перед финалом Гран-при за миллион долларов
23 мая, 19:30
MMA
©HFC MMA Вот тебе и хардкор. Профи-боксер сломал нос алматинскому школьнику и тот получил контракт с ММА-лигой
23 мая, 13:29
MMA
© Самый долгожданный реванш в казахстанском ММА состоится в Алматы
23 мая, 11:20
MMA
©instagram.com/kuat__khamit Бой Куата Хамитова может возглавить турнир AMC Fight Nights в Казахстане. Подробности
20 мая, 10:41
MMA
©instagram.com/muratbek_kassymbay Зарабатываю больше, чем в UFC - Муратбек Касымбай
20 мая, 00:15
MMA
©instagram.com/muratbek_kassymbay Мурат Касымбай устроил зрелищную рубку в громком ММА-событии в Алматы
19 мая, 23:18
MMA
©instagram.com/kuat__khamitov Куат Хамитов объяснил, почему не сдержал обещание в бою с российским бойцом
19 мая, 23:00
MMA
©Кадр из видео Куат Хамитов не смог удосрочить соперника на турнире в Алматы
19 мая, 20:27
MMA
©UFC В UFC может сорваться топовый бой за титул чемпиона
19 мая, 17:11
MMA
©UFC Ирландский друг Рахмонова с 12-0 ворвался в рейтинг UFC. Им придется драться друг с другом?
19 мая, 14:31
MMA
©instagram.com/daurenermekov01/ Казахстанский чемпион из Лиги Хабиба проведет уникальный бой в MMA
19 мая, 13:08
MMA
©Instagram.com/felipinhobunes/ Чудом попал в UFC и назвал алматинцев российскими фанатами. Кто новый соперник Жумагулова?
19 мая, 12:45
MMA
©кадр из видео Первый сериал про ММА выйдет в Казахстане
19 мая, 10:59
MMA
©HFC Прямая трансляция исторического турнира по ММА с боями Хамитова и Касымбая
18 мая, 22:22
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгас Жумагулов получил нового соперника. Известна дата боя в UFC
18 мая, 20:00
MMA
©Кадр из видео Казахский боец увидел неуверенность в глазах легендарного чемпиона на дуэли взглядов
17 мая, 14:25
MMA
©кадр из трансляции пресс-конференции "Готовился в ночных клубах". Как Куат Хамитов отжег на пресс-конференции перед боем с "королем сабмишенов"
17 мая, 13:25
MMA
©Olimpbet Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"
17 мая, 10:15
MMA
©Eagle FC Испугался? Боец из Китая испортил планы претендующего на UFC казахстанца
17 мая, 09:40
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/UFC Обновился рейтинг UFC: изменения произошли в весе Шавката Рахмонова
17 мая, 08:58
MMA
©UFC UFC объявил о титульных поединках с участием топ-бойцов
17 мая, 08:38
MMA
©HFC MMA Огненная неделя для фанатов ММА: супертурнир в Алматы, бои казахов в ОАЭ и главном карде UFC
12 мая, 16:34
MMA
©UFC 9 досрочных побед за 1,5 года и бонусы в UFC. Чем готов удивить новый соперник казахстанца Исмагулова
11 мая, 21:15
MMA
©MMA Junkie У нас долги нужно возвращать - Дамир Исмагулов о следующем бое в UFC
11 мая, 19:14
MMA
©UFC Стали известны соперник и дата следующего боя казаха из UFC
11 мая, 17:50
MMA
©instagram.com/ismagulov_damir Казахского бойца из UFC назвали грозой Кавказа

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus