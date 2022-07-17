Фируза Шарипова объявила имя соперницы по дебютному бою в ММА

Определилась соперница Фирузы Шариповой по дебютному бою в смешанных единоборствах, сообщают Vesti.kz.
Ей станет россиянка Карина Ондасынова, за плечами которой два победных поединка в ММА.
"Друзья, определилась моя соперница по дебютному бою в ММА. Она победительница первенства России по грэпплингу и панкратиону. Рекорд по ММА два боя, две победы", - написала Шарипова в Instagram.
Напомним, первый бой Шариповой в смешанных единоборствах состоится 30 июля в Нур-Султане. Она выступит на турнире промоушена Alash Pride FC 75.
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