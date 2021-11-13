Федор Емельяненко хочет завершить карьеру боем в России

45-летний российский боец Bellator Федор Емельяненко (40-6-0-1) хочет провести последний в карьере бой на своей родине, передает MMA Junkie.

Предварительно поединок запланирован на лето 2022 года в Москве.

"Мы планируем организовать для Федора нечто масштабное, что будет соответствовать его выдающейся карьере. Было удивительно, как в 45 лет он выполнил комбинацию из трех ударов, будто ему 25. Это было невероятно. И мы организуем еще один бой, который будет грандиозным. Скорее всего, он состоится летом 2022-го в Москве. Федор хочет провести последний бой в России, и мы сделаем это для него. Ждите нечто особенное, потому что мы уже начинаем планировать его", - сказал президент Bellator Скотт Кокер.

Напомним, 24 октября Емельяненко провел свой 47-й профессиональный бой, в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве нокаутировав 36-летнего американца Тимоти Джонсона (15-8).