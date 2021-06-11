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Эксперт озвучил главную цель Оспанова после поражения от экс-бойца UFC

Казахстанец был нокаутирован во втором раунде.

Эксперт озвучил главную цель Оспанова после поражения от экс-бойца UFC
Фото: newsday.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов прокомментировал Sports True поражение соотечественника Армана Оспанова (11-4) в поединке против экс-бойца UFC Криса Уэйда (19-6) из США. Также он обозначил свое отношение к возможному поединку-реваншу.

Тяжелый нокаут. Оспанов потерпел поражение в дебютном поединке в американской лиге

"Наверное, недооценил, потому что соперник никогда досрочно не проигрывал. Весь путь этого бойца показывает, что финишировать его очень трудно. Видимо, для этого вначале надо нанести ему максимальный урон. Возможно, здесь произошла некая недооценка ситуации. Ситуация такая, что Оспанов его болтанул, но не сказать, что Уэйд шатался, находился в состоянии грогги. Он тут же практически восстановился. У них возник клинч, обоюдные удары пошли, и атака завязла. Возможно, стоило выйти из зоны атаки шагом назад и попытаться пробить прицельно по чуть-чуть поплывшему сопернику, и дальше продолжать его хладнокровно раздергивать. 

- Может быть такой сценарий - несколько побед в PFL, а потов реванш с Уэйдом уже в UFC?

- Теоретически, да. Я расстроен результатом боя, так как ожидал несколько другой исход. Был уверен, что это будет очень сложный бой для Армана. Я видел победителя 50 на 50. Я знаю, как устроен внутренний мир ММА, сколько стоит на кону каждого такого боя и сколько можно потерять. Поэтому надеюсь, что Арман вернется на победную тропу. Необязательно опять с Уэйдом встречаться в UFC. В этом противостоянии нет никакой принципиальности. Они не бились за пояс, у них не было конфликта. В повторном поединке нет необходимости. Самая главная цель, на мой взгляд, - это попасть в UFC. Нужно постараться этот последний шанс использовать.

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Метки:
Оспанов Арман MMA

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