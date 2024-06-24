Двойное фиаско бойца ММА: проиграл бой и получил отказ от девушки

Чешский боец MMA Лукаш Буковац сделал предложение своей девушке, позвав ее в октагон после поражения, сообщают Vesti.kz.

Он провел поединок в формате "2 на 1" в рамках турнира "Битва звезд". Его в присутствии 20 тысяч зрителей возлюбленная ответила отказом на предложение.

"Учитывая, что произошло... Думаю, что нет", - заявила девушка.

💍👀 Чешский боец после поражения решил сделать предложение своей девушке, но получил отказ на глазах 20 тысяч болельщиков pic.twitter.com/1Clq74halu — Спортс" (@sportsru) June 24, 2024

Позже стало известно, что Буковац изменил своей избраннице с другой женщиной. Сам боец отвергает обвинения.