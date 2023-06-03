В долларах? В какой валюте получат гонорар участники боя Резников - Вартанян

Глава лиги АСА Евгений Яценко объявил, что казахстанский боец Артем Резников в случае победы в финале Гран-при получит гонорар за бой соперником из России Эдуардом Вартаняном в долларах, в то время как оплата его противника будет произведена в эквиваленте в рублях, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

- Победитель получит 200 тысяч долларов. Контракт подписывается в долларах или рублях?

- Все, что касается россиян, это контракт в рублях. А иностранцев… Резников — не россиянин. Для него контракт в долларах. Эдик получит эквивалент в рублях.

На данный момент Резников продолжает свою победную серию в легком весе, выиграв десять поединков. В свою очередь Вартанян сумел одержать победу в семи последних боях.