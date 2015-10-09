Бывший чемпион UFC и непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался возвращаться в октагон даже за внушительный гонорар, сообщают Vesti.kz. Блогер, боксёр и промоутер Джейк Пол предложил ему 200 миллионов долларов за возобновление карьеры.

Во время беседы Пол поинтересовался, когда Нурмагомедов планирует вернуться в спорт, и озвучил сумму, за которую готов увидеть россиянина снова в деле. Однако Хабиб не проявил интереса к предложению, подчеркнув, что больше не нуждается в доказательствах своего превосходства, а деньги не способны изменить его решение.

"Почему я должен возвращаться? Мне нечего доказывать. Нет соперника, есть только деньги. Для меня это не мотивация", - приводит слова Нурмагомедова Championship Rounds.

Jake Paul tried offering Khabib $200M to come out of retirement 💀 🗣️ Jake: "When are you coming back? $200M?" 🗣️ Khabib: "Why I have to come back? Nothing to prove. There is no opponent, only money. It's not motivation for me." (via @jakepaul) https://t.co/VD4DtlLaXl — Championship Rounds (@ChampRDS) November 18, 2026

Последний бой в карьере Нурмагомедова завершился победой над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин заставил соперника сдаться во втором раунде, применив удушающий приём "треугольник".

Сразу после поединка Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. К тому моменту он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в 29 боях.

С тех пор бывший чемпион UFC неоднократно подчёркивал, что не намерен возвращаться в профессиональный спорт.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!