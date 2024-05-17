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В Дагестане расстреляли бойца ММА. За что экс-соперник Куата Хамитова получил три пули?

В Дагестане расстреляли бойца ММА. За что экс-соперник Куата Хамитова получил три пули?
©HFC MMA

Скандальный боец ММА и Поп-ММА Залимхан Юсупов (19-16), более известный как Залик, 15 мая был расстрелян из травматического пистолета в Махачкале (Дагестан, Россия). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах вооруженного нападения на экс-соперника Куата Хамитова.

Звездный боец Поп-ММА Залик всегда имел неоднозначную репутацию. Его обвиняли в употреблении запрещенных препаратов, нередко он появлялся в публичных местах и на пресс-конференциях с признаками алкогольного или даже наркотического опьянения. В основном Юсупов запоминался фанатам из-за скандалов, большинство из которых происходили даже не во время, а до или после боев.

Поздно вечером в среду, 15 мая, возле одного из заведений Махачкалы, между Заликом и неизвестными произошел конфликт. По одной версии, представленной МВД Республики Дагестан, на основании слов подозреваемого, Юсупов подошел к двум гражданам и вмешался в их диалог. Это им не понравилось и между ними завязался словесный конфликт. Затем, когда казалось, что претензии исчерпаны, Залик неожиданно ударил одного из них. В ответ гражданин вытащил травматический пистолет и нанес несколько выстрелов.

По другой версии, которую опубликовал Telegram-канал Mash, подозреваемый с приятелем сами подошли к Залимхану, увидев его в нетрезвом состоянии на улице. Они узнали бойца и предъявили ему претензии, назвав позором спорта и республики из-за образа жизни и пристрастия к наркотикам. Юсупов ответил им, что сам будет отчитываться за свои грехи, но конфликт продолжился. В результате Залик ударил одного из граждан, а тот, в ответ, открыл огонь из оружия.

Юсупова сразу же госпитализировали. Три пули попали ему в ногу, руку и бедро. Он перенес операцию и находится под наблюдением врачей. Жизни спортсмена ничего не угрожает. 34-летний подозреваемый был задержан полицией. Сообщалось, что он сам, поняв всю серьезность ситуации, пришел к правоохранителям с повинной.

"Я тут краем уха новости о своем расстреле увидел. Стреляли солью, поэтому все обошлось. Не беспокойтесь за меня. Даже еще бы две обоймы впитал с кайфом. Каждого, кто был причастен, найдем и задушим, чтобы жизнь медом не казалась", - цитирует слова Залимхана из больницы Instagram-аккаунт Pop_fight_mma.

В 2022 году у Залимхана уже был эпизод с нападением группы людей на него. Это тоже случилось в Дагестане. В той ситуации виной всему стал конфликт Залика с другим бойцом из Дагестана, бывшим файтером UFC Хадисом Ибрагимовым. Юсупов позволял себе много нехороших слов в адрес Хадиса, вследствие чего был найден то ли знакомыми, то ли болельщиками Ибрагимова в Дагестане. В итоге Юсупов был избит.

Сам Ибрагимов впоследствии подтвердил, что это избиение было связано с их конфликтом. Но он отметил, что не просил никого искать и бить Юсупова. Более того, знакомые из разных городов обращались к Ибрагимову, выражая готовность наказать Залика за длинный язык. Но, как рассказывал Хадис, он просил не трогать Юсупова. Но это, как видим, его не спасло.

А вот, как начинался их конфликт. Можно услышать нецензурную брань со стороны Залика, проигравшего бой другому бойцу, в адрес Хадиса. После этого экс-боец UFC теряет контроль и готов начать драку с обидчиком прямо в клетке:

Вообще конфликты и Залик - это что-то общее, что нельзя разделить. Даже перед прошлогодним поединком с казахстанцем Хамитовым в Алматы, который завершился победой Наймана решением, поведение Залика вызывало вопросы у многих. Он нападал на Куата во время стердауна на пресс-конференции:

А еще попытался повторить нечто подобное уже на открытой церемонии стердаунов. Правда, Найман все воспринял с юмором и как такового конфликта у них не возникло:

Вот еще несколько скандальных ситуаций с Заликом:

Это неудачный опыт совместного комментирования с другим бойцом - Тимуром Абдурахмановым. Вместо того, чтобы сосредоточиться на эфире, Залик начал цеплять словами своего напарника, и в итоге он, в традиционной для себя манере, решил задушить противника. Многие заметили, что это было в шутку, но Абдурахманов воспринял все всерьез. Эфир, конечно, был сорван:

В марте этого года между ними прошел поединок, который выиграл Тимур. Но Юсупов был не согласен с таким вердиктом. В итоге между ними едва не состоялся еще один бой:

А в апреле у Юсупова был бой с Сергеем Бобрышевым (18-3-0-2). Уже на стердаунах было немало напряжения. Причем напасть на Сергея пытался не только Залик, но и его товарищ:

А после того, как Бобрышев нокаутировал Юсупова, проигравший решил подраться еще раз, уже по итогам оглашения результата. Он ударил соперника исподтишка:

В общем, как вы поняли, Залимхан - нетипичный боец ММА. У него не очень хорошая репутация и много конфликтов. Даже  Так как подобное с ним случилось уже не впервые, кажется, что Залик не делает выводов. Сейчас для него самое главное, что никакие жизненно важные органы задеты не были, и он сможет жить так, как жил до инцидента.

Но если Юсупов продолжит оставаться центром скандалов и перепалок, то рано или поздно с ним вновь может случиться что-то страшное.

Отметим, что в 2016 году Залимхан проиграл единогласным решением судей другому известному казахстанцу Георгию Кичигину.

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Метки:
MMA Хамитов Куат Казахстан Дагестан Россия UFC

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