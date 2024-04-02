Cкандальному бойцу поп-ММА выбили зубы в Казахстане: видео

Скандально известный российский боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, более известный как "Мурад Легенда", потерял несколько зубов во время поединка в казахстанской лиге RFC, сообщают Vesti.kz.

Это случилось в бою против казахстанского актера Бексултана "Апачи" Пилала. На кону стоял пояс RFC.

Поединок был рассчитан на три раунда и закончился досрочно. Угол Мурада в третьем отрезке отказался от продолжения из-за потери зубов.

Таким образом, Пилал успешно провел первую защиту пояса.