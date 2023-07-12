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Чемпионы UFC тренируют Марка Цукерберга перед возможным боем с Илоном Маском

Чемпионы UFC тренируют Марка Цукерберга перед возможным боем с Илоном Маском
©twitter.com/stylebender

Американский медиамагнат Марк Цукерберг решил не отставать от коллеги-миллиардера Илона Маска и начал тренировки, подобно Маску, в предвкушении их планируемого выставочного поединка, который пока еще не был официально объявлен, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Цукерберг выбрал легенду смешанных единоборств (MMA) Жоржа Сен-Пьера и тренера по бразильскому джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джона Данахера в качестве своих наставников.

Чтобы отплатить Маску той же монетой, Цукерберг, который увлекается джиу-джитсу, начал развивать свои бойцовские навыки, работая вместе с действующими чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей из Нигерии и Александром Волкановски из Австралии.

Адесанья сам поделился фотографиями тренировок в своем Twitter, отмечая, что все идет очень серьезно.

"Было честью тренироваться с вами, парни!", - прокомментировал Марк в своем Instagram.

Напомним, в июне Маск заявил о своей готовности выйти на ринг, если Цукерберг тоже будет готов. Цукерберг быстро откликнулся, отвечая: "Присылай место". Илон немедленно предложил Вегас как место проведения боя, на что Цукерберг согласился.

Впоследствии президент UFC Дана Уайт подтвердил серьезные намерения обоих миллиардеров после встречи с ними. Кроме того, Маск и Цукерберг получили предложения помощи от знаменитых личностей из мира MMA для подготовки к поединку.

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