Чемпионы UFC тренируют Марка Цукерберга перед возможным боем с Илоном Маском

Американский медиамагнат Марк Цукерберг решил не отставать от коллеги-миллиардера Илона Маска и начал тренировки, подобно Маску, в предвкушении их планируемого выставочного поединка, который пока еще не был официально объявлен, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Цукерберг выбрал легенду смешанных единоборств (MMA) Жоржа Сен-Пьера и тренера по бразильскому джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джона Данахера в качестве своих наставников.

Чтобы отплатить Маску той же монетой, Цукерберг, который увлекается джиу-джитсу, начал развивать свои бойцовские навыки, работая вместе с действующими чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей из Нигерии и Александром Волкановски из Австралии.

Адесанья сам поделился фотографиями тренировок в своем Twitter, отмечая, что все идет очень серьезно.

🏆🏆🏆

No fugazi with Mark 🦈

This is Serious Business‼️ pic.twitter.com/nraS4DrvuO