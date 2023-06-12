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Реклама Новости спорта Единоборства MMA Вчера 23:29 Комментарии Чемпион NAIZA назвал своих фаворитов в российском промоушене ©instagram.com/kabardiev_mvp/ Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев (10-0) выразил свою точку зрения относительно гран-при "Наше Дело" в весовой категории полулегкого веса, сообщает корреспондент Vesti.kz. "Это гран-при собрало в себе очень больших мастеров своего дела с разных стран СНГ. Будет очень интересно посмотреть на международное гран-при. Буду болеть за Жасулана Акимжана и Наби Ашурлаева. Считаю, что они главные фавориты в этом гран-при", - цитирует Кабардиева пресс-служба промоушена. Отметим, что 27-летнему казахстанцу прочат переход в UFC. Поделиться в соц. сетях:













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