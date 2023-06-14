Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Чемпион ACA оценил шансы казахстанца в финале гран-при за миллион долларов

Чемпион ACA оценил шансы казахстанца в финале гран-при за миллион долларов
©"Матч ТВ"

Чемпион наилегчайшего дивизиона АСА Курбан Гаджиев, высказал свои мысли о финале Гран-При в легком весе, в котором встретятся казахстанец Артем Резников и россиянин Эдуард Вартанян, ообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

"Давать явную победу одному из участников однозначно тяжело: и Резников, и Вартанян очень опытные ребята, тут легко ни одному из них не будет. Скажу так: я даю 52 на 48 процентов в пользу Вартаняна потому что есть опыт в пяти раундах, только поэтому, а болеть буду я за Резникова, я всегда болею за борьбу у обоих хорошие шансы, я думаю, что у Вартаняна будут шансы увеличиваться от раунда к раунду. Нельзя говорить, что у того и у другого нет стойки или борьбы, все у них при себе, просто кто-то делает что-то лучше и каждый пользуется своей лучшей стороной! Желаю удачи и без травм, будем смотреть обязательно. Ах да, еще я думаю север-юг маловероятен в этом бою", - заявил он.

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 23:30
MMA
©"Матч ТВ" Чемпион ACA оценил шансы казахстанца в финале гран-при за миллион долларов
Сегодня , 14:39
MMA
©instagram.com/islam_makhachev Боец казахстанского менеджера назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева в UFC
Вчера , 20:15
MMA
©Eagle FC "Подстава" от Хабиба и нокауты в новых лигах. Когда зрелищный казах доберется до UFC?
12 июня, 23:51
MMA
©NAIZA Нокаутом завершился дебютный бой казахстанца в зарубежном промоушене
12 июня, 23:29
MMA
©instagram.com/kabardiev_mvp/ Чемпион NAIZA назвал своих фаворитов в российском промоушене
12 июня, 13:00
MMA
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Назван второй лучший легковес всех времен после Хабиба
9 июня, 18:15
MMA
©NAIZA "Буду бить с разных сторон". Трехкратный чемпион мира из Казахстана подвергся угрозам
9 июня, 17:10
MMA
©Instagram.com/asu_zulfikar57 "Минимум топ-5". Казахский боец получил высокую оценку перед дебютом в UFC
9 июня, 16:15
MMA
©NAIZA Небитый казахстанский боец ММА высказался о переходе в одну из сильнейших лиг мира
7 июня, 13:45
MMA
©ФК "Актобе" Это не шутки. Фанаты "Кайрата" и "Актобе" встретятся на турнире по ММА
5 июня, 20:34
MMA
©Кадр из видео В России возбудили уголовное дело после гибели подростка на турнире по MMA
4 июня, 20:38
MMA
©Кадр из видео 16-летний боец умер во время поединка в России (Видео)
3 июня, 18:28
MMA
©UFC Новый сезон шоу TUF с Макгрегором и Ченделом. Где его смотреть в Казахстане?
3 июня, 12:00
MMA
©instagram.com/veretennikov___nikolay/ Казахстанский боец ММА узнал дату своего следующего боя в США
3 июня, 09:53
MMA
©ACA MMA В долларах? В какой валюте получат гонорар участники боя Резников - Вартанян
3 июня, 09:24
MMA
©instagram.com/Charados__/ Побеждавший Рахмонова боец оформил яркий нокаут
2 июня, 22:39
MMA
©NAIZA Казахстанский боец дал громкое обещание перед дебютом в российской лиге
2 июня, 22:10
MMA
©instagram.com/damir.tb/ "Казахстанский Сехудо" после защиты титула принял неожиданное решение в карьере
1 июня, 19:45
MMA
©NAIZA Два казахских чемпиона мира подерутся друг с другом. Почему они так хотят этого боя?
1 июня, 15:48
MMA
©championat.com В Казахстане высказались о скандальном бое Александра Емельяненко
1 июня, 09:24
MMA
©Кадр из видео Куат Хамитов высказался о футболе
31 мая, 23:44
MMA
©ACA MMA Соперник Резникова по финалу Гран-при за миллион долларов назвал его сильное качество
31 мая, 08:30
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавката Рахмонова оскорбили за брошенный вызов экс-претенденту на титул UFC
30 мая, 22:15
MMA
©instagram.com/goyti_dazaev/ У казахстанского бойца сорвался титульный поединок. Известна причина
30 мая, 21:40
MMA
©twitter.com/HenryCejudo "Остановит его". Звездный боец UFC дал прогноз на возможный поединок Канело - Макгрегор
30 мая, 16:00
MMA
©"Матч ТВ" Артем Резников оценил соперника перед финалом Гран-при за миллион долларов
29 мая, 21:21
MMA
©UFC Рахмонов обратился к Казахстанскому Макгрегору
29 мая, 14:28
MMA
©Instagram.com/fanil_mma Казахстанский Макгрегор дебютирует в новой лиге. Кого он собирается побить на этой неделе?
29 мая, 13:05
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова
29 мая, 12:18
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus