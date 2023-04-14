"Будет в UFC". Подросток из Караганды покорил фанатов ММА своим приемом

Юный спортсмен из Караганды Илияс Балтагазы покорил социальные сети своим приемом, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Life.

Он выступал на отборочном турнире Кубка Казахстана по грэпплингу, где занял третье место.

Ролик в TikТok с эффектным приемом набрал более 3 миллионов просмотров. Прием из видео называется "прыжок за спину".

"Бойцы, учите этот прием у этого парня", "Будущий чемпион", "Это называется талант", "Нужно развивать джиу-джитсу и грэпплинг, будет в UFC, а в стойке все казахи - прирожденные боксеры", "Тигр есть тигр", - пишут пользователи соцсетей, а другие видят в нем нового Шавката Рахмонова.

Юноша - уроженец Алматинской области, но сейчас с семьей проживает в Караганде. В спорте с 9 лет, также следит за достижениями Геннадия Головкина.

Его главная мечта - стать чемпионом мира, а затем привезти золотую медаль Олимпийских игр в Казахстан.

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